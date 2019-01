Lisa del Bo zingt "Lisa gelooft" in overvolle kerk

Wellen - Lisa del Bo is zondag 6 januari gestart met haar "Lisa gelooft" tournee in de parochies. Meer dan 300 mensen woonden de premiëre bij in een mooi versierde en tot de nok gevulde Wellense parochiekerk.

Voor Lisa del Bo wordt een droom werkelijkheid. Vol overgave legt ze zich toe op een uniek zij-project in haar carrière. Lisa die nooit onder stoelen of banken gestoken heeft dat ze gelovig is, gaat vanaf nu een aantal unieke kerkconcerten geven. In een intimistische setting zingt ze een selectie van de mooiste religieuze liedjes aangevuld met nummers die de boodschap van vertrouwen, verdraagzaamheid, hoop en liefde voor elkaar uitdragen. Ze brengt klassiekers zoals ‘Onze Vader’ en ‘Ave Maria’, maar ook originele en hedendaagse songs in een mooie, Nederlandstalige bewerking.

De primeur in de parochies was weggelegd voor Wellen. Initiatiefneemster Roos Jacques, pastoor Renato en de voltallige parochieraad zorgden voor een vlekkeloze organisatie. En het talrijk opgekomen publiek zag dat het goed was.