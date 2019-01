Dit zijn de handtassentrends in 2019

Wij staan volledig achter het motto ‘nieuw jaar, nieuwe handtas’. Benieuwd wat de modewereld in petto heeft voor 2019? Dit worden dé handtassentrends van het jaar!

Hoe kleiner, hoe beter

Vergeet de minder praktische kant, dit jaar krijgen de handtassen een mini make-over. Zogenaamde micro-handtassen zorgen voor een speelse toets in je outfit. Perfect voor een avondje uit wanneer je enkel de basics moet meenemen.

Speelse details

Een inspirerende quote of een grappig figuurtje op je handtas, anno 2019 gaan we ze om de arm van elke fashionista zien. Combineer je speelse tas met een basic outfit om je accessoire echt te laten opvallen.

Riem als eyecatcher

Ook de riem van je handtas krijgt in 2019 een make-over. Dior en Fendi zetten de toon met gekleurde exemplaren, kettingen en logoprints rond je schouder. Kortom: hoe opvallender je riem, hoe beter.

XL-formaat

Niet alleen ieniemienie handtasjes worden hot in 2019, ook XL-formaten zijn aan een opmars bezig. Armani en Max Mara bedachten dat de drukbezette vrouw best wat extra ruimte kon gebruiken en wij geven ze 100% gelijk.