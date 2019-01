We kunnen na vijf jaar nog steeds niet ritsen

Hoewel ritsen al bijna vijf jaar verplicht is, zet het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een promotiecampagne op om het hoffelijkheidsprincipe aan te leren. Nog maar eens. Want de Vlaamse automobilist is nog altijd een koele minnaar van ritsen. “Nochtans is er een vlottere doorstroom en verminderen de files als we met zijn allen ritsen.”