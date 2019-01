De Tuilterstraat zet zich in voor Assjette

Tuilt

Hasselt - In de Tuilterstraat werd op zaterdag 5 januari de actie kerstbuurten afgesloten met een geslaagde muzikale avond.

Voor de buren en de sympathisanten was dit een gelegenheid om nieuwjaarswensen uit te wisselen en te klinken op het nieuwe jaar.

Tijdens de voorbijgaande weken werden er optredens en kaartavonden georganiseerd in het Tuilterhuys t.v.v. Assjette, een vzw die zorgt voor tewerkstelling van mensen met autisme. Het feestcomité was terecht fier een cheque te kunnen overhandeigen aan de voorzitster van Assjette. Zij dankte de Tuilterstraat voor hun engagement en de financiële steun.

In de verwarmde tent bracht het mannenkoor ’Het Volgende Punt’ een gevarieerde selectie uit hun repertoire.

De aanwezigen hebben intens genoten van dit schitterende optreden.