Rutten

Tongeren - Op zaterdagavond 5 januari werd de kerstperiode afgesloten met de vijftiende editie van de kerstboomverbranding in Rutten.

De kerstbomen werden in de namiddag opgehaald met kar en tractor. Dorpsgenoten wisselden gezellig nieuwjaarswensen uit en genoten van warme drankjes en hapjes die men kon kopen tegen democratische prijzen. Er was ook veel animatie voorzien, het was er gezellig druk.