Tijdens de uitreiking van de Golden Globes zondag hebben Lady Gaga en Bradley Cooper de trofee voor ‘Best Original Song’ gewonnen. De zangeres barstte meteen in tranen uit toen Taylor Swift de verlossende woorden zei: “De Golden Globe gaat naar… Shallow”. Het liedje is de soundtrack van de film ‘A star is Born’ waar Lady Gaga de hoofdrol van Ally op zich neemt.