Amnesty International Hasselt bijzonder fier op resultaat schrijfmarathon

Hasselt-Centrum

Hasselt - Zoals elk jaar schreven ook in december 2018 wereldwijd mensen brieven en kaarten in het kader van de schrijfmarathon. Amnesty International België participeert ook; en de lokale groep van Hasselt heeft op haar manier deelgenomen nl met de hulp van ‘schrijfpartners’.

De lokale Amnestygroep van Hasselt hield zelf een schrijfmarathon in de Bibliotheek Hasselt Dusart, en dit op twee verschillende dagen. Maar daarnaast werd er overal in de stad geschreven door leden en bezoekers van organisaties, door scholen,… Zo schrijven reeds enkele jaren: de stadsdiensten, de wereldwinkels van Hasselt, Stevoort en Alken, acod, vormingplus, pxl, ucll, doppahuis. Amnesty International Hasselt is echter bijzonder verheugd dat er dit jaar drie nieuwe locaties zijn bijgekomen: UHasselt, Ethias en Huis van de Mens.

Ten slotte zijn er ook mensen die individueel thuis schrijven.

De deelnemers werd ook verteld dat deelnemen aan de schrijfmarathon wel degelijk een positief resultaat heeft. Elk jaar zijn er mensen wier situatie door de schrijfactie positief verandert!

Het resultaat van de schrijfmarathon 2018 van Amnesty International Hasselt is bijzonder hartverwarmend. Verleden jaar waren er t.o.v. het jaar ervoor al ongeveer 400 brieven en kaarten meer. Maar dit jaar zijn er niet minder dan 2.422 brieven/kaartjes geschreven en dat zijn er maar liefst 644 meer dan verleden jaar (1.778). Het is een enorme opsteker voor de lokale groep, die met slechts drie mensen alles in goede banen heeft geleid.

De resultaten per locatie verschijnen eerstdaags op de website www.amnesty-hasselt.be, bij ‘onze vorige activiteiten’

Natuurlijk wil Amnestygroep Hasselt iedereen die een schrijfmarathon organiseerde en uiteraard iedereen die één of meerdere brieven schreef zeer hartelijk bedanken!

Wil je in de toekomst ook meewerken, neem dan contact op via www.amnesty-hasselt.be of www.facebook.com/AmnestyHasselt