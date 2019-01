KRC Genk is maandag aan zijn tweede trainingsdag begonnen. Het wordt een heel pittige: in de voormiddag zullen de spelers 2,5 uur op het veld staan. Ook TD Dimitri de Condé wordt ingeschakeld door coach Philippe Clement. De extra kaatser draagt daarvoor de reserveschoenen van Alejandro Pozuelo. Hij wordt opgewarmd door AD Erik Gerits, wiens gave traptechniek omgekeerd evenredig is aan zijn fysieke conditie.