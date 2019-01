Visagiste Meghan Markle verklapt recept voor het perfecte gezichtsmasker

Nichola Joss, de visagiste van Meghan Markle, verklapt in een interview met lifestylewebsite Refinery29 het recept van haar favoriete gezichtsmasker. En wat nog beter is: je kan het gewoon zelf maken.

Visagiste Nichola Joss is niet aan haar proefstuk toe: Joss draait al even mee in het wereldje en mag wereldsterren zoals actrice Gwyneth Paltrow en de hertogin van Sussex Meghan Markle tot haar clientèle rekenen. De veelgevraagde visagiste, die ook een rol speelde bij de voorbereiding van het huwelijk tussen Markle en prins Harry, deelt in een interview een van haar favoriete gezichtsmaskers. En je hoeft er waarschijnlijk niet eens de deur voor uit.

Nichola Joss

“Zelfgemaakte maskertjes zijn nog altijd de beste. Ik promoot ze altijd”, zegt Joss. “Ze zijn gemakkelijk te maken en vaak stukken goedkoper dan de maskertjes in de winkel. Nog belangrijker: bij een zelfgemaakt masker weet je exact wat je op je huid smeert.”

Om ons op weg te helpen, deelt Joss alvast een van haar favoriete recepten. “Trek de keukenkast open en neem de kokosolie uit de kast. De olie voedt niet alleen je huid, het mengt ook gemakkelijk met de andere ingrediënten zodat je een smeuïge pasta krijgt.” Voeg wat honing en havermout toe. “De havermout zal door zijn structuur dode huidcellen verwijderen en de honing kalmeert de droge (of geïrriteerde huid). Als laatste voegen we eiwitten en kurkuma toe. “ Het eiwit is rijk aan albumine, wat mee-eters verhelpt en tegelijk de poriën versterkt. Het vleugje Kurkuma is dan weer veelzijdig: het kalmeert de huid, vermindert acne én hydrateert de huid zodat je er stralend uitziet.”