Buurt Elsenhoutstraat klinkt op nieuwe jaar

Waterschei Noord

Genk - Zondag 6 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de 'F Linkeroever in Waterschei plaats. Buren uit de Elsenhout-, Dijk- en Rijtstraat verzamelden tussen 18 en 20 uur in een tentje in de tuin van de familie Aerts-Devriese in de Dijkstraat.

Luc en Monique Aerts-Devriese speelden voor de gelegenheid gastheer en gastvrouw. Ze hadden voor lekkere hapjes en drankjes gezorgd. Meer dan 30 buren vonden de weg naar de receptie. Onder hen ook enkele nieuwkomers die recent zijn komen wonen in een van de deelnemende straten.

Niet onopgemerkt was het bezoek van gewezen staatssecretaris Zuhal Demir met haar dochtertje. Zij is opgegroeid in de Dijkstraat en had ook haar vader meegebracht.

De gebruikelijke wensen en voornemens werden uitgewisseld. Aan het slot kwam de datum van de jaarlijkse barbecue ter sprake. Na overleg is afgesproken om hem te laten samenvallen met Herenstraat Kermis: zaterdag 3 augustus 2019.

Foto: Filip Colling