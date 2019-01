"Helft van de mensen met voedselallergie, is eigenlijk niet allergisch"

Volgens een nieuwe studie zouden miljoenen mensen onterecht denken dat ze met een voedselallergie te kampen hebben. Zowat een op de twee Amerikaanse volwassenen schat dat verkeerd in.

Het onderzoek van het Anna and Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago en de Northwestern University, dat werd gepubliceerd in JAMA Network Open, heeft aangetoond dat bijna de helft van de volwassenen in de VS die denken dat ze voedselallergieën hebben, geen symptomen vertonen die hun beweringen ondersteunen. Dat blijkt uit een studie waaraan 40.000 Amerikanen deelnamen. Hoewel wordt aangenomen dat meer dan 10 procent van de volwassenen een voedselallergie heeft, heeft 19 procent van de bevolking wel de indruk allergisch te zijn voor een bepaald ingrediënt.

Geen diagnose

"Terwijl we ontdekten dat een op de tien volwassenen een voedselallergie heeft, denken bijna twee keer zoveel mensen dat ze allergisch zijn voor voedingsmiddelen, terwijl hun symptomen ook kunnen wijzen op voedselintolerantie of andere voedselgerelateerde aandoeningen", zegt hoofdonderzoeker Dr. Ruchi Gupta. "Het is daarom belangrijk om eerst bij een arts lang te gaan voor je voeding uit je dieet schrapt."

Schaaldieren

Een allergie voor schaaldieren werd het vaakst opgegeven. De onderzoekers ontdekten ook dat bijna de helft van de bevestigde voedselallergieën bij de deelnemers aan het onderzoek zich ontwikkelde op volwassen leeftijd. "We waren verbaasd toen we constateerden dat die allergieën vaak pas in die periode opdoken", zegt Dr. Gupta. "Er is meer onderzoek nodig om te begrijpen waarom dit gebeurt en hoe we dit kunnen voorkomen."