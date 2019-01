VIDEO. Veel ambiance bij nieuwjaarsduik in Paalse Plas

Beringen -

In de Paalse Plas waren er dit jaar wat minder duikers. “Omwille van het regenachtig weer, maar er was wel weer veel ambiance”, aldus Steven Jans, organisator en uitbater van het fietscafé. Maar er waren wel meer dan zeshonderd toeschouwers aanwezig om de duikers aan te moedigen. Sommigen doken zelfs verkleed het koude water in. Zoals vriendinnen Daisy Dedoyard, Katrien Boonen en Dorien Vanuytsel. “Het is mijn schuld”, roept Daisy. “Ik heb hen overtuigd om mee te doen.”