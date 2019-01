Glenn Close houdt het niet droog tijdens vurige speech

Met haar 71 lentes is Glenn Close ondertussen een van de ouderdomsdekens in Hollywood, maar ze hoeft zeker voor niemand onder te doen. Dat bewees ze met haar Golden Globe voor haar rol in 'The Wife' en met haar vurige feministische speech die erna volgde. Het leverde haar een staande ovatie op.

Het luidste applaus van de avond ging naar Glenn Close. Nadat ze haar award voor beste actrice in een dramafilm in ontvangst had genomen, stak ze van wal met een speech die haarzelf en het publiek ontroerde. Al snikkend vertelde ze over haar moeder en hoe die zichzelf had opgeofferd voor haar vader. Daarom riep de actrice alle vrouwen op om hun dromen te volgen.

"Wij vrouwen, wij zijn verzorgsters, of dat is toch wat van ons wordt verwacht. We hebben kinderen. We hebben mannen, als we geluk hebben, of partners, dat maakt niet uit. Maar we moeten ook op zoek gaan naar persoonlijke voldoening. Hier sta ik dan vandaag. In september zal ik 45 jaar aan de slag zijn als professionele actrice en ik kan me geen meer fantastisch leven voorstellen."