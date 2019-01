Anderstaligen passen zich in na spoedcursus Nederlands

Sint-Truiden - In het besef dat de lacunes op de arbeidsmarkt voor een deel ingevuld kunnen worden door buitenlanders, werken diverse instanties aan tools om dit proces te vergemakkelijken. Zo hebben de VDAB en enkele partners bijvoorbeeld een brochure samengesteld met tips om anderstaligen vlot in dienst te kunnen nemen. Bij Punch Powertrain in Sint-Truiden is een proefproject erg succesvol gebleken.

Anderstaligen vinden niet altijd gemakkelijk hun draai in de Limburgse bedrijven. Ze begrijpen bijvoorbeeld de veiligheidsvoorschriften niet, of botsen op een stroeve samenwerking met hun collega’s door communicatieproblemen.

Ann Geukens, regiomanager van het Agentschap Integratie & Inburgering, kent het probleem: ”In onze contacten met heel wat nieuwkomers stellen we vast dat het aanleren van onze taal erg doeltreffend is in het traject om werk te vinden. Daarmee wordt een belangrijke drempel overwonnen. Nieuwkomers zijn vaak erg gemotiveerd om aan de slag te gaan, maar ervaren de taalbarrière als een belemmering voor een goede communicatie met de toekomstige collega’s op de werkvloer.”

Screenen

Er bestaan nochtans oplossingen. “Wij ondersteunen werkgevers door personen met een migratieachtergrond technisch te screenen op de competenties die nodig zijn”, zegt Tinne Lommelen, directeur van VDAB Limburg. “Soms is een IBO met taalondersteuning een oplossing, maar het kan zijn dat op de werkvloer zelf ook nog aan de taal moet geschaafd worden.”

Sommige bedrijven willen hun leidinggevenden en HR-verantwoordelijken leren omgaan met anderstaligen. “Het is positief dat alle initiatieven en maatregelen om nieuwkomers in dienst te nemen, nu zijn samengebracht in een handige brochure”, zegt Bart Lodewyckx, voorzitter van de SERR. “Ondernemers staan open om nieuwkomers een kans te geven en zo hun personeelstekort op te vangen. Hulp bij taalverwerving op de werkvloer , maar ook bijscholing van onze leidinggevenden om te leren omgaan met anderstaligen, is een noodzaak.”

