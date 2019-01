Limburgse acties transportbonden zonder incidenten

Maasmechelen / Zonhoven -

De acties van de Belgische Transportbond (BTB-ABVV) aan de snelwegparkings van de E314 in Zonhoven en Maasmechelen zijn voorbij. In Limburg waren er geen verkeersproblemen omdat de bonden de acties beperkten tot het flyeren op de parkings zelf. In Rekkem, aan de Franse grens, mondde de actie uit in een volledige wegblokkade.