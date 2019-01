Celebs Actrices halen hun langste slepen uit voor rode loper Golden Globes

Afgelopen nacht vond in Hollywood de 76ste uitreiking van de Golden Globes plaats. Terwijl de actrices vorig jaar nog allemaal in het zwart naar de awardshow trokken om hun solidariteit met slachtoffers van seksuele intimidatie uit te drukken, was de rode loper dit keer opvallend kleurrijk. Vooral de vele jurken met ellenlange slepen vielen op. En natuurlijk pakte Lady Gaga uit met het spectaculairste exemplaar in het lichtblauw en met enorme pofmouwen.