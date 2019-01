570 showdieren vullen Nieuwenborgh

Stokkem

Dilsen-Stokkem - De vereniging van kleinveetelers Maas en Kempen Stokkem palmt ieder jaar het eerste weekend van januari in met een grote tentoonstelling. Deze primeur om als eerste naar buiten te treden, is een ongeschreven traditie die door de andere plaatselijke verenigingen gerespecteerd wordt. Gestart als een provinciale rammenshow is men thans van het ‘provinciale' afgestapt en volgend jaar worden ook de vrouwelijke dieren tot de expo toegelaten.

De tentoonstelling van Maas en Kempen is tot ver buiten de regio gekend. Dieren uit alle landshoeken, zelfs uit Nederland en de aangrenzende Duitse regio’s, zijn jaar na jaar aanwezig.

Zaal Nieuwenborgh was twee dagen het mekka waar ruim 570 dieren: konijnen, hanen, duiven en cavia’s konden bewonderd worden.

Een volle dag hadden tien keurmeesters de handen vol om elk dier te beoordelen en van een quota te voorzien. Dit brengt heel wat leven met zich mee. Elk dier ondergaat een kritische beoordeling, waar meetlat en weegschaal bij te pas komen. De tentoonstelling mag dan ook gezien worden.

Kenners loven niet alleen de organisatie en de mooie presentatie, maar eveneens de hoge kwaliteit van de vele rassen die geshowd worden.

De rammen (405) waren het talrijkst aanwezig, de hanen (90) waren de luidruchtigste met verder een aanvulling van duiven en cavia’s.

Dertig dieren kregen het predicaat ‘kampioen’ mee, en dat kan tellen. De tentoonstelling mag dan ook door iedereen gezien worden.

Tijdens de prijsuitreiking greep de plaatselijke voorzitter de gelegenheid aan om de leden van Maas en Kempen te danken voor hun inzet bij de organisatie en de liefhebbers voor hun deelname.