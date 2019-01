Nieuwe teaser van ‘Game of Thrones’ onthult historisch moment

Televisiezender HBO heeft een nieuwe teaser van het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ gelost. Daarin is een bijzonder historisch moment te zien, waarop fans nu al dolenthousiast reageren.

Het langverwachte achtste seizoen van ‘Game of Thrones’ - dat er in april aankomt - zal een historische scène bevatten. Vermoedelijk meer dan één, maar in een kort fragment is nu al te zien dat Daenerys Targaryen en Sansa Stark elkaar voor de eerste keer zullen ontmoeten.

Aan de zijde van de Mother of Dragons staat ook Jon Snow. De drie belangrijke pionnen bevinden zich in Winterfell, waar ze zich verzamelen om de strijd tegen de Army of the Dead aan te gaan.

Het is de eerste keer in lange tijd dat HBO een echte hint laat vallen over het achtste en laatste seizoen van de razendpopulaire reeks ‘Game of Thrones’.