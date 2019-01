Hulp bij feestkilo’s: met deze stylingtips lijk je slanker

Iets te vaak ‘zijn er nog kroketten’ gevraagd aan de feesttafel? Geen nood, met enkele handige hacks heb je meteen weer je pré feestdagen-figuur terug. Met deze stylingtips lijk je instant slanker!

Slankere armen?

Om je armen wat slanker te doen lijken, kies je best voor bovenstukken met een drukke print en uitlopende mouwen die niet te strak rond je arm zitten. Ook de mouwlengte is belangrijk. De perfecte mouw stopt net boven je elleboog (dit deel is meestal het slankst) en valt los over je bovenarm.

Plattere buik?

Een plattere buik creëren, dat doe je (raar, maar waar) door je taille in de kijker te zetten. Kleding die start of stopt bij je taille legt de nadruk op het smalste deel van je romp. Perfecto’s, getailleerde jeansjasjes en biker jackets zijn dus ideaal. Een T-shirt of blouse met V-hals doet er nog een schepje bovenop. Die trekt de aandacht naar je hals en doet je bovenlichaam wat langer en smaller lijken.

Smallere billen?

Het trucje om je heupen en billen smaller te laten lijken, dat schuilt in je schouders breder maken. Een broek met grote broekzakken, een lange blazer met bredere schouders en donkere kleuren zorgen voor optisch smallere billen.

Dunnere benen?

Een rok of jurkje met iconische A-lijn tot op kniehoogte leidt de aandacht naar, je raadt het waarschijnlijk al, je taille. Perfect om je iets zwaardere benen te verbergen dus. Rechte broekspijpen zorgen voor wat extra balans waardoor je benen dus ook smaller lijken. Ook je schoenenkeuze kan wonderen doen! Stevige blokhakken of platformzolen geven je benen een boost.