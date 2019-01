Geen Golden Globe voor ‘Girl’, ‘Bohemian Rhapsody’ wint beeldje voor beste drama

De zwart-witfilm ‘Roma’ van de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuarón heeft de Golden Globe voor beste niet-Engelstalige film gekregen. ‘Girl’, de debuutfilm van de Belgische regisseur Lukas Dhont, viel naast de prijzen. De Golden Globes werden zondagavond in Los Angeles uitgereikt.

Regisseur Alfonso Cuarón won ook de Golden Globe voor beste regie voor ‘Roma’. Hij was daarnaast genomineerd voor de prijs voor beste scenario, maar die ging uiteindelijk naar ‘Green Book’. ‘Roma’ is een familieportret over het leven van een dienstmeisje in het Mexico van de jaren zeventig.

In de categorie voor beste niet-Engelstalige film waren naast ‘Roma’ en ‘Girl’ ook ‘Shoplifters’ van Japanner Hirokazu Koreeda, ‘Capernaum’ van de Libanese Nadine Labaki en ‘Never Look Away’ van Duitser Florian Henckel von Donnersmarck genomineerd.

Nora Monsecour, Lukas Dhont en Victor Polster: respectievelijk de inspiratiebron, de regisseur en de hoofdrol in ‘Girl’ Foto: BELGA

Freddie Mercury

‘Bohemian Rhapsody’, de biopic over de Britse rockband Queen, heeft zondag in Hollywood de Golden Globe gewonnen voor beste drama. Acteur Rami Malek, die zanger Freddie Mercury speelt in de film, won de prijs voor beste acteur. De film ‘Green Book’ werd bekroond als beste komedie.

Rami Mialek als Freddie Mercury in ‘Bohemian Rhapsody’. Foto: AP

Overzicht van de andere winnaars in de categorie ‘Film’:

Beste actrice in een drama: Glenn Close (’The wife’)

Beste acteur in een musical- of comedyfilm: Christian Bale (’Vice’)

Beste actrice in een musical- of comedyfilm: Olivia Colman (’The favourite’)

Beste mannelijke bijrol in een film: Mahershala Ali (’Green book’)

Beste vrouwelijke bijrol in een film: Regina King (’If Beale Street could talk’)

Beste regisseur: Alfonso Cuaron (’Roma’)

Overzicht van de winnaars in de categorie ‘Series’:

Beste miniserie of televisiefilm: ‘The assassination of Gianni Versace: American crime story’

Beste televisieserie - drama: ‘The Americans’

Beste televisieserie - comedy of musical: ‘The Kominsky method’

Beste actrice in een miniserie of televisiefilm: Patricia Arquette (’Escape at Dannemora’)

Beste acteur in een miniserie of televisiefilm: Darren Criss (’The assassination of Gianni Versace: American crime story’)

Beste acteur in een televisieserie - drama: Richard Madden (’Bodyguard’)

Beste actrice in een televisieserie - drama: Sandra Oh (’Killing Eve’)

Beste vrouwelijke bijrol in een serie, miniserie of televisiefilm: Patricia Clarkson (’Sharp objects’)

Beste mannelijke bijrol in een serie, miniserie of televisiefilm: Ben Whishaw (’A very English scandal’)

Beste acteur in een televisieserie - comedy of musical: Michael Douglas (’The Kominsky method’)

Beste actrice in een televisieserie - comedy of musical: Rachel Brosnahan (’The marvelous mrs. Maisel’)