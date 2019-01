Het was een calvarietocht. Na (mislukt) geflirt met Peter Bosz, Frank de Boer, Phillip Cocu en Martin Jol heeft Anderlecht een nieuwe coach: Fred Rutten (56). En zelfs dit weekend waren er nog plotwendingen, want de Nederlander lag nog in balans met de Deen Kasper Hjulmand. Toch is het de ex-coach van onder meer PSV en Schalke 04 die Anderlecht moet reanimeren.