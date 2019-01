Stagiairs soms ook betaald om les te geven

BRUSSELHet tekort aan leerkrachten wordt alsmaar groter. Eind november stonden er in Vlaanderen volgens cijfers van VDAB 1.675 vacatures open. Dat is 16 procent meer dan in dezelfde periode van 2017. Ook in Limburg beginnen scholen intussen het tekort te voelen en schakelen ze zelfs stagiairs in om hun vacatures in te vullen. “Sommige scholen betalen onze stagiairs nu zelfs al”, zegt Marc Hermans, departementshoofd van de lerarenopleiding van PXL. In theorie zijn die studenten dan opvoeder of medewerker van het secretariaat, maar in de praktijk staan ze ook voor de klas.