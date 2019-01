MAASEIKAmper twintig procent overlevingskans had Sofia. Pas bij de derde ultieme poging slaagden de artsen in Leuven erin om haar te opereren in de baarmoeder. Twee jaar later loopt de peuter gierend rond ten huize Crab in Opoeteren (Maaseik). Een mirakel. “Gelukkig beseft ze er zelf niets van”, glimlachen mama Lindsay en papa Kurt.