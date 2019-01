De kop is eraf voor STVV. Onder een stralende Spaanse zon trapten de Kanaries zondag hun winterstage op gang met meteen drie trainingen. Het is Marc Brys menens om tijdens deze week de puntjes op de i te zetten met het oog op een succesvol vervolg van de competitie. De coach van de Kanaries hoopt dat er snel vers bloed aansluit in Pinatar na het vertrek van De Norre. “Iedereen weet wat er moet gebeuren, maar het is niet zo evident als de mensen denken.”