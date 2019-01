“Bestolen”, “Verkocht”, “Zuiver genaaid”. Het scheidsrechterstrio in de derby Hoeselt-’s Herenelderen (2B) haalde bij de lokale aanhang de banbliksems over zich heen, toen Hoeselt een glasheldere strafschop ontnomen werd. Zelfs slachtoffer Mattias De Bock en dader Joris Dirix beaamden het volmondig: “Penalty”. Oh ja, ’s Herenelderen won de niet zo hoogstaande partij met 1-2 en pakt vijftien op vijftien. Hoeselt zal de volgende weken stevig aan de bak moeten om onderaan weg te geraken.