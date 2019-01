HasseltDe Belgische TransportBond (BTB-ABVV) voert vanochtend in Limburg actie op de snelwegparkings van de E314 in Zonhoven en Maasmechelen. “We verzetten ons tegen het mobiliteitspakket dat binnenkort in het Europees Parlement wordt gestemd”, zegt John Reynaert van de BTB, die vreest voor meer sociale dumping en vermoeide truck- en buschauffeurs.