“Geen wanhoopsdaad, maar een beredeneerde moord”

Herk-de-StadVier dagen nadat Guido V. (64) uit Herk-de-Stad zijn partner Daniëlle Van Mal vermoordde in hun hoeve in Schakkebroek doorbreekt de enige zoon van slachtoffer Daniëlle het stilzwijgen. “Omdat de waarheid haar rechten heeft”, vertelt zoon G., die liever niet met zijn naam in de krant komt. “Mijn moeder leefde onder het juk van Guido V., een depressieve workaholic en eersteklas manipulator. Ik heb haar zo vaak gezegd dat ze daar weg moest, maar ze was volledig in de ban van die man. Dat heeft ze helaas met de dood moeten bekopen.”