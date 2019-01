362 Limburgers stappen met verdoken wapens naar politie

HASSELTTijdens de laatste amnestieperiode voor illegale wapens zijn nog meer dan 362 Limburgers naar de politie gestapt voor een vergunning of om er afstand van te doen. Het gaat vooral om oude jachtwapens en erfstukken die nog dateren uit 1800. In ons land zouden na de eerste amnestieperiode van tien jaar geleden nog minstens 100.000 verdoken wapens in omloop zijn. In juli waren er al 8.687 meldingen voor heel België met de provincie Luik als koploper: 4.508 aangiftes. Sinds 1 januari worden bezitters van illegale wapens bestraft.