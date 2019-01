“Ik draag een kogelvrij vest tegen marginalen die dieren komen roven”

Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder heeft afgelopen jaar 5.871 dieren opgevangen, bijna duizend meer dan het jaar voordien. 56% van de inheemse soorten hebben we weer uitgezet in de natuur. “Mooie cijfers, maar jammer genoeg worden we meer en meer geconfronteerd met boze eigenaren die hun inbeslaggenomen dieren komen terugroven. Daarom gaan we investeren in een deftig bewakingssyteem,” aldus Rudi Oyen.