Sneeuw gijzelt Limburgse wintersporters: "Onze auto's moeten uitgraven voor vertrek"

Halen / Riemst -

De hevige sneeuwval van de afgelopen dagen heeft in bijna heel Oostenrijk en het zuiden van Duitsland chaos veroorzaakt. In die mate dat zelfs de lokale bewoners van ongeziene taferelen spreken. Vandaag eiste het winterweer een dodelijk slachtoffer nadat een skiër door een lawine werd meegesleurd. Zondagavond waren nog 2.000 mensen van de buitenwereld afgesneden in Obersteinmark en Sölktal en moesten er levensmiddelen per helikopter worden gedropt. Volgens recente weerberichten zal het de komende dagen niet beter worden in de noordelijke Alpen.