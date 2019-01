Yellow Tigers hebben geen kind aan Israël in EK-kwalificatieduel

Kortrijk - De Yellow Tigers (CEV-7), na vier wedstrijden al zeker van hun plaats op het EK, hebben zondag ook hun vijfde kwalificatiewedstrijd gewonnen. In de Lange Munte in Kortrijk werd Israël (CEV-27) met 3-0 verpletterd. De setstanden waren 25-23, 25-13 en 25-14.

Coach Gert Vande Broek startte met Britt Herbots, Nathalie Lemmens, Celine Van Gestel, Kaja Grobelna, Marlies Janssens, Ilka Van De Vyver en libero Anna Valkenborg en bracht Silke Van Avermaet in. Herbots was met 15 punten topscorer, Grobelna nam er 11 voor haar rekening.

Woensdag geven de Tigers in Reykjavik IJsland partij in het zesde en laatste kwalificatieduel. In de eerste vijf wedstrijden werd niet één set verloren.

In de andere wedstrijd van groep A won Slovenië (CEV-20) met 3-0 van IJsland (CEV-40). België is met 15 punten zeker van de groepswinst. Slovenië is met 9 punten tweede, voor Israël (6) en IJsland (0).

Het EK vindt van 23 augustus tot 8 september voor het eerst plaats in vier landen: Turkije, Polen, Hongarije en Slovakije. Het aantal deelnemers werd uitgebreid van 16 naar 24. Op het EK van 2017 in Azerbeidzjan en Georgië eindigde België, bronzenmedaillewinnaar in 2013, teleurstellend laatste in zijn groep, na nederlagen tegen Nederland, Tsjechië en Servië.