Agent pakt ‘gele hesjes’ wel heel hardhandig aan, maar verdedigt zich tegen kritiek

Ook in het Franse Toulon hebben de ‘gele hesjes’ al flink geprotesteerd, en zoals wel vaker ging dat ook daar gepaard met agressie. Een agent kwam daarbij in het vizier van de betogers, die beelden van zijn hardhandige aanpak veelvuldig deelden op sociale media. Nu verdedigt de man zich.

Didier Andrieux is de man wiens hardhandige optreden zo vaak gedeeld werd. Een officier die al 34 jaar in dienst is, met het ‘Legion d’Honneur’ gehuldigd werd en verantwoordelijk is voor de 400 agenten in Toulon. Geen katje om zonder mouwen aan te pakken, maar een dergelijke positie krijg je ook niet als doordeweeks heethoofd.

De beelden tonen twee verschillende situaties. In de eerste zien we Andrieux enkele rake klappen uitdelen aan een man die met zijn rug tegen de muur staat. In een interview met Nice Matin vertelde Andrieux dat de man een bekende was bij het gerecht en onderzocht wordt voor een overval. Hij maakte deel uit van een groep die enkele minuten eerder nog verschillende wagens had beschadigd en was gewapend met een afgebroken flessenhals.

Om hem te ontwapenen had Andrieux de man eerste een klap op zijn hand gegeven, maar toen hij niet kon vaststellen dat de man zijn wapen had losgelaten, deed hij er nog twee bij op zijn hoofd. Andrieux zei verder nog dat hij zeker was dat de man niets te maken had met de ‘gele hesjes’ en dat het om een ‘multirecidivist’ ging.

Het tweede filmpje toont dan weer hoe de agenten twee in gele hesjes gehulde broers wil tegenhouden. Een van hen slaagt erin te vluchten, maar de ander wordt al snel op de motorkap van een wagen geduwd waar ook hij enkele rake klappen krijgt. De man werd gearresteerd en onder toezicht gehouden tot ook zijn broer gevonden is.

Andrieux zal naar aanleiding van de feiten een intern onderzoek moeten ondergaan bij de politie, maar procureur Bernard Marchal vindt alvast niet dat hij zijn boekje te buiten gegaan is. Volgens hem heeft Andrieux “in proportie met de dreiging gehandeld” om de daders de neutraliseren. “Er is een onlosmakelijke context van wat er voor en na deze video’s gebeurd is, en in die context was het onmogelijk om iemand tot de orde te roepen zonder geweld.”