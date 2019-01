Veel kijklustigen op jaarlijkse nieuwjaarsplons in Zutendaal

Zutendaal -

Een veertigtal ijsberen waagden zich vanmiddag in het water van de Zutendaalse plas voor de jaarlijkse nieuwjaarsplons. Wat vijf jaar geleden begon als een ludieke eenmansactie, is ondertussen uitgegroeid tot een echte publiekstrekker.