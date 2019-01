Marcel Hirscher pakt in Zagreb 64e WB-overwinning

De Oostenrijker Marcel Hirscher heeft zondag de Wereldbekermanche slalom in de Kroatische hoofdstad Zagreb op zijn naam geschreven. Voor de 29-jarige Hirscher was het de 64e WB-overwinning in zijn carrière, de 32e in de slalom.

Hirscher haalde het in Zagreb met een voorsprong van 60 honderdsten van een seconde op de Fransman Alexis Pinturault. De Oostenrijker Manuel Feller was 62 honderdsten trager dan de winnaar en mocht zo als derde mee het podium op. Voor Hirscher was het tevens de vijfde zege in Kroatië.

De zevenvoudige winnaar van de Kristallen Globe verstevigde met de zege zijn leidersplaats in de Wereldbekerstanden. In de algemene WB-stand heeft hij een voorsprong van 335 punten op de Noor Henrik Kristoffersen, in de slalom telt hij negentig punten meer dan de Zwitser Daniel Yule.