F1-legende Niki Lauda opnieuw op intensieve zorgen

Volgens het Oostenrijkse dagblad ‘Kronen Zeitung’ ligt Niki Lauda sinds begin januari terug op de intensieve zorgen van een ziekenhuis in Wenen. Hij moest zijn vakantie in Ibiza onderbreken door een zware griepaanval.

De laatste berichten die we over Niki Lauda te horen kregen waren hoopgevend, hij herstelde goed van zijn longtransplantatie en er werd zelfs gewag gemaakt van een terugkeer naar de pitbox van Mercedes.

Bij die terugkeer moeten we nu helaas weer vraagtekens plaatsen want ‘Kronen Zeitung’ weet van bronnen die dicht bij Lauda staan dat de drievoudige wereldkampioen terug in het ziekenhuis in Wenen is opgenomen.

De oorzaak is een griepaanval die voor Lauda problematisch zou kunnen worden omdat zijn immuunsysteem enorm verzwakt is door de verschillende operaties en medicijnen die er moeten voor zorgen dat zijn lichaam de nieuwe long niet afstoot.

Lauda bracht de eindejaarsperiode door in zijn huis in Ibiza maar moest vervroegd terugkeren.

