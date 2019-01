Fatale brand in Poolse escape room blijft niet zonder gevolgen: uitbater opgepakt en andere locaties gesloten

De Poolse autoriteiten gaan alle escape rooms in het land controleren. Ruimtes die niet aan de veiligheidsnormen voldoen, worden gesloten. Aanleiding is het tragisch overlijden van vijf 15-jarige meisjes bij een brand in een escape room in het noorden van Polen. Het gebouw had verschillende gebreken op het vlak van veiligheid. De uitbater is gearresteerd.

De brand brak vrijdagnamiddag uit in een escape room in Koszalin, in het noorden van Polen. Vijf meisjes van vijftien jaar, die een verjaardag aan het vieren waren, kwamen bij het incident om het leven. Een 25-jarige werknemer liep zware brandwonden op.

De uitbater van de escape room is zondag aangehouden, kondigde politiecommissaris Jaroslav Szymczyk aan tijdens een persconferentie. Het gaat om een 28-jarige man uit de provincie Groot-Polen, die nog niet bekend was bij het gerecht.

Foto: EPA-EFE

Ontplofte gasfles

Volgens de eerste vaststellingen ontstond de brand in een ruimte naast de escape room, mogelijk door een ontplofte gasfles. De meisjes zaten vast in de escape room: het gaat om een spel waarbij de deelnemers opgesloten worden in een ruimte en aan de hand van puzzels en raadsels een weg naar buiten moeten vinden. De slachtoffers kwamen door koolmonoxidevergiftiging om het leven.

Zaterdag werd de identiteit van vier van de vijf slachtoffers bekendgemaakt. Het gaat om Karolina Barabas, Gosia Tymieniecka, Wiktoria Julia Pietras en Amelia Wieczorek. Ze zouden goede vriendinnen zijn geweest die in dezelfde klas zaten.

Amelia Wieczorek, Gosia Tymieniecka, Karolina Barabas en Wiktoria Julia Pietras zijn vier van de vijf tieners die om het leven kwamen bij de brand. Foto: Facebook

Provisorische elektrische bedrading

Volgens de brandweer was de ruimte waarin de meisjes zaten te klein voor het aantal personen dat binnen was. De kamer was ongeveer zeven vierkante meter groot. Verder was de elektrische bedrading in het pand provisorisch en stonden er verwarmingsinstallaties naast brandbare materialen.

“Het drama kon met name gebeuren door een gebrek aan een efficiënt evacuatieplan”, aldus Leszek Suski, brandweercommandant van de regio. “De veiligheid was niet gegarandeerd en dat heeft tot deze tragedie geleid.”

Veiligheidsnormen niet nageleefd

De Poolse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Brudzinski kondigde meteen na de brand aan dat alle escape rooms in het land brandveiligheidscontroleurs over de vloer zullen krijgen. In totaal gaat het om ongeveer 1.100 etablissementen.

Dit weekend werden er al zo’n 200 gelegenheden gecontroleerd. Zeker 129 daarvan voldeden niet aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. In totaal werden er 13 locaties gesloten.