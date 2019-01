Mathieu van der Poel leidt van start tot finish, wint de nieuwe cross in Brussel en is opnieuw steviger leider in DVV Trofee

Mathieu van der Poel heeft zijn zesde overwinning in zeven DVV-manches geboekt. De Nederlander was ook tussen de universitaire gebouwen van de VUB en ULB weer outstanding en won met overmacht. Toon Aerts werd tweede, Michael Vanthourenhout mocht als derde man mee op het podium.

Mathieu van der Poel liet er geen gras over groeien op het hagelnieuwe parcours op de campus van de VUB en ULB. Met een raketstart nam hij meteen de koppositie in handen. Wie ook een raketstart had, was Lars Boom: de wereldkampioen van 2008, voor de gelegenheid even terug in de cross, schoot van de laatste rij meteen naar de top vijftien. Maar helemaal voorin kende Van der Poel geen genade: iedereen moest onmiddellijk overboord. Enkel een duo van Marlux-Bingoal, Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt, probeerde nog even mee te gaan met de ontketende Europese kampioen.

Voor Toon Aerts, de nummer twee in de DVV Trofee, was het rood alarm. De renner van Telenet Fidea Lions schoof al snel op naar plek twee, maar kon niet verhinderen dat Van der Poel in de tweede ronde dankzij de bonificatiesprint weer vijf seconden uitliep in het klassement. En ook het gat in de wedstrijd bleef groeien. Tien seconden werden twintig seconden. Twintig seconden werden dertig seconden. Van der Poel zou men niet meer terugzien.

In de achtergrond bleef Toon Aerts zonder al te grote problemen zijn tweede plek vasthouden, terwijl Michael Vanthourenhout een sterke derde was. Die posities bleven ook vastliggen tot het einde van de cross. Van der Poel loopt zo opnieuw uit in het klassement.