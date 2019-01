Aangekondigd ‘studentenprotest’ blijkt ludieke actie te zijn: “Westland hroet de cross”

Voor de DVV-manche op de campus van de Universiteiten VUB en ULB was vooraf sprake van een studentenprotest. De studenten zouden immers niet blij zijn dat de Brussels Universities Cross middenin de blokperiode gehouden werd, en dat zouden ze met een actie ook duidelijk maken tijdens de wedstrijd. Van dat studentenprotest was echter weinig te merken. Integendeel: de studenten van de West-Vlaamse vereniging Westland pakten uit met een mooi spandoek waarmee ze, in hun eigen dialect, de veldrijders ‘hroeten’ op hun campus.