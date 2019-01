Vandaag op 6 januari trokken her en der de ‘Wijzen uit het Oosten’ van deur tot deur. De traditie om met Driekoningen te gaan zingen stond lange tijd op een laag pitje, maar het tij lijkt te zijn gekeerd.

“Overal waar we aanbellen, zingen we een lied en hopen daarvoor in ruil centjes te ontvangen.”, vertellen Jef (10), Lisa (8) en Aster (10). Samen met hun opa Etienne die de zingende koningen begeleidt ...