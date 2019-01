DVV TROFEE. Lander Loockx slaat in Brussel dubbelslag bij beloften, Ryan Cortjens verovert zege bij junioren

Brussel - Lander Loockx heeft zondag de Brussels Universities Cyclocross gewonnen. De renner van Creafin-Tüv Süd haalde het voor Toon Vandebosch en de Nederlander Maik van der Heijden en heroverde zo de leidersplaats in de DVV Verzekeringen Trofee. Bij de junioren was de zege voor Ryan Cortjens.

Van der Heijden bepaalde na de start het tempo. Het eerste rondje werd eentje om het parcours en elkaar te peilen. Zeven koplopers doken de tweede ronde in. Loockx nam het commando over en ging op zoek naar de bonificatieseconden. Hij greep de volle buit, 15 seconden, en sloeg in geen tijd een grote kloof. Achter hem volgden Van Der Heijden, Vandebosch en Andreas Goeman. Vandebosch ontdeed zich even van zijn metgezellen, maar zou uiteindelijk opnieuw in een groep van vijf terecht komen met Niels Derveaux, Mees Hendrikx, Van der Heijden en Goeman.

Dat kwintet keek halfweg tegen een achterstand van een halve minuut aan. Loockx was gaan vliegen, de strijd om de ereplaatsen bood meer spanning. Derveaux, Goeman en Van der Heijden reden weg bij hun metgezellen, Vandebosch moest even naar adem happen, maar reed in de slotronde toch opnieuw naar het trio en sprintte zelfs nog naar de tweede plaats, op 36 seconden van de winnaar. Van Der Heijden finishte als derde, Derveaux werd vierde, op 39 seconden, en is de leidersplaats kwijt aan Loockx. Met nog één manche te gaan, zondag 9 februari in Lille, heeft Loockx zes seconden voor op Derveaux.

Ryan Cortjens wint bij junioren

Ryan Cortjens heeft de Brussels Universities Cyclocross bij de junioren op zijn naam gebracht. Hij haalde het voor Witse Meeussen en Wout Vervoort.

Voor het eerst werd een wedstrijd georganiseerd op en rond de campus VUB en ULB in Brussel. Met 25 junioren kwamen ze aan de start en het was Witse Meeussen die al meteen in de eerste ronde het commando nam. In geen tijd snelde hij naar een voorsprong van 20 seconden, achter hem volgde een trio met Lennert Belmans, Wout Vervoort en Ryan Cortjens die blijkbaar iets trager uit de startblokken was geschoten.

Halfweg cross liet Cortjens zijn ploegmaten van IKO-Beobank achter en ging hij op zoek naar de leider. Bij het ingaan van de slotronde telde hij zeven seconden achterstand op Meeussen en dichtte hij alsnog de kloof op de schuine kant. Wat later ontdeed hij zich ook van Meeusen en pakte hij de zege met acht tellen voorsprong op de junior die het grootste deel van de wedstrijd alleen op kop reed.

Het is al de negende zege van het seizoen voor Ryan Cortjens, waarvan zeven overwinningen in december. Al moest hij de voorbije twee wedstrijden wel vrede nemen met een vierde plaats in Baal en een derde stek in Diegem.