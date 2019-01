Twee zwaar- en twee lichtgewonden bij verkeersongeval in Luik

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Een auto met vier inzittenden is zaterdagnacht in Luik tegen een container gereden. Twee van de vier mensen zijn daarbij zwaargewond geraakt en verkeren in levensgevaar, zo is zondag van de lokale politie vernomen.

Het ongeval gebeurde rond 3.20 uur in de boulevard d’Avroy. De bestuurder van de auto verloor de controle over het stuur en botste tegen een container die voor een gebouw stond. De bestuurder en de passagier vooraan in de wagen raakten zwaargewond, de mensen achterin liepen lichte verwondingen op.