Keert Meghan Markle terug naar het kleine scherm? “Bedragen gehoord tussen twee en zes miljoen”

De producenten van ‘Suits’, de razend populaire advocatenserie waar Meghan Markle voor haar huwelijk met prins Harry in meespeelde, zouden de hertogin een aanbod willen doen om voor een korte scène opnieuw te verschijnen in de serie. En daar hebben ze veel geld voor over.

NBC Universal, de televisiegigant die ‘Suits’ produceert, zou er heel veel voor over hebben om Meghan Markle weer aan boord te halen. Volgens een voormalige collega wordt er wat geheimzinnig over gedaan, maar is het eigenlijk een publiek geheim geworden dat ze er alles aan zouden doen om zowel haar als Patrick J. Adams - de man met wie Meghans personage Rachel Zane trouwde in de serie - opnieuw een gastrol te laten spelen.

Als Meghan akkoord gaat om nog een laatste kleine scène op te nemen, dan zou er een miljoenencheque klaarliggen voor een goed doel naar haar keuze. “Er is nog geen definitieve som bepaald, maar de onderhandelingen zullen waarschijnlijk in de nabije toekomst starten”, zo hoorde The Mirror van een anonieme insider bij NBC. “Ik heb bedragen gehoord van twee tot zes miljoen en dat klinkt veel, maar het zou een van de grootste marketingstunts zijn in de geschiedenis van de televisie.”

De man wist verder nog te vertellen dat de scène niet meer dan een paar minuten moest duren en dat het filmen op een halve dag klaar zou kunnen zijn. Ook haar babybuikje zou in het verhaal opgenomen kunnen worden, want de makers zouden personages Mike en Rachel als een gelukkig koppel willen tonen.

Het prinselijk huwelijk van Meghan Markle was zelfs na haar vertrek uit de serie een immense zegen. Haar laatste aflevering werd 24 dagen voor haar huwelijk uitgezonden en sindsdien werd de serie in tientallen landen verkocht. Zelfs de merchandise - mokken, T-shirts - met het beeld van Meghan op verkopen als zoete broodjes.