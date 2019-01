VIDEO. Deze vrolijke otter maakt jouw dag goed

Deze vrolijke zeeotter werd twee weken geleden gered nadat hij verwaarloosd werd gevonden in een haven langs de kust van Californië. Hij kreeg een nieuwe thuis in de dierentuin van Oregon aan de westkust van Amerika. Wat opvalt, is zijn vocaal vermogen. Hij zingt en ‘babbelt’ constant terwijl hij de bezoekers van de dierentuin entertaint vanuit het water. In Oregon kreeg hij de naam Lincoln en heeft er al vele harten verwarmd.