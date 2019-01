Minstens 30 doden na instorting goudmijn

Bij de instorting van een tunnel in een goudmijn in het noordoosten van Afghanistan zijn zondag minstens 30 mensen om het leven gekomen. Dat melden verschillende lokale media.

Het ongeval deed zich voor in het district Kohistan in de noordoostelijke provincie Badakhshan. Een lid van de provincieraad, Abdullah Naji Nazari, meldt aan het Duitse persbureau dpa dat er minstens 30 slachtoffers zijn en anderen gewond raakten. De slachtoffers vielen in een groep van 50 mijnwerkers. Het gaat om een lokale mijn, zonder enige veiligheidsvoorschriften, zegt hij.

Een woordvoerder van de provinciegouveneur kon dat aantal slachtoffers niet bevestigen. Maar districtgouverneur Rustam Raghi meldt aan het Franse persbureau AFP dat minstens 30 mensen om het leven kwamen. Zeven anderen raakten volgens hem gewond.