Gasexplosie Luik: eigenaar gebouw verschijnt voor rechter in zaak rond huisjesmelkerij

Vikcy Storms uit Zolder kwam om het leven bij de gasexplosie in 2010

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée / Heusden-Zolder - De eigenaar van het gebouw in de Luikse Rue Léopold waar in 2010 een gasexplosie plaatsvond, verschijnt maandag voor de correctionele rechtbank van Luik. Hij wordt in een aparte zaak verdacht van huisjesmelkerij. Zijn advocaten vragen de vrijspraak.

Na de gasexplosie die zich in de nacht van 26 op 27 januari 2010 voordeed, stortten twee gebouwen in en vielen, naast vele gewonden, veertien doden. In het dossier verwees de raadkamer drie partijen (de eigenaar van het pand, een preventieambtenaar van de stad en de brandweer van Luik) door naar de correctionele rechtbank. De datum waarop de zaak wordt behandeld, moet nog worden vastgelegd.

In de nasleep van de explosie opende het gerecht ook een apart onderzoek naar de eigenaar van het gebouw wegens huisjesmelkerij. Hij zou tussen 2005 en 2010 aan vijftien mensen vervallen panden hebben verhuurd. Hij riskeert een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en een boete tot 25.000 euro.

De advocaten van de man vragen de vrijspraak. “De hoogste huur bedroeg 300 euro. De eigenaar betwist de intentie om abnormale winst te maken door misbruik te maken van de kwetsbare situatie van zijn huurders”, luidt het.