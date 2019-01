Melkweg op koers om met satellietsterrenstelsel te botsen

De Melkweg is op koers om over 2,4 miljard jaar te botsen met de Grote Magelhaense Wolk, een satelliet van ons sterrenstelsel die 163.000 lichtjaar verwijderd is. Dat blijkt uit berekeningen van de universiteit van Durham, in het noordoosten van Engeland. De bevindingen van het team van kosmoloog Marius Cautun verschenen in het vakblad ‘Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’.