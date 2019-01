Zuhal Demir haalt uit naar Ketnet: “Waarom promoten jullie een rapper die een kinderverkrachter steunt?”

Zuhal Demir heeft op Facebook kinderzender Ketnet onder vuur genomen. Zij lieten rapper Soufiane Eddyani, razend populair bij de jeugd, een ‘Gouden K’ uitreiken. Een geste die bij de Genkse politica in het verkeerde keelgat is geschoten nu Eddyani een nummer opdraagt aan zijn vriend die in de cel zit voor verkrachting en het prostitueren van een minderjarig meisje.

Soufiane Eddyani mag dan wel een nobele onbekende zijn voor heel wat +12-jarigen, onder Ketnetkijkers is de man wel heel bekend. Met meer dan 200.000 volgers op Instagram heeft hij de grote media dan ook niet nodig om zijn muziek te verspreiden, maar hij mocht vorig jaar wel een ‘Gouden K’ uitreiken op Ketnet. Het Ketnet-equivalent van een televisiester.

De jonge rapper zette zich al in voor Kom op tegen Kanker met een nummer - ‘Slimme Jongen’ - waarmee hij zijn fans op het hart wilde drukken dat roken “je kapot maakt.” Een actie die ook ondersteund werd door radiozender MNM. “Een ‘voorbeeld allochtoon’, op handen gedragen. En dan mag het duister kantje gerust met de mantel der liefde toegedekt worden”, zo schrijft een duidelijk misnoegde Demir.

Ze is kwaad over het nieuwe nummer van Eddyani dat hij enkele dagen geleden lanceerde: ‘Amigo’. Een nummer dat hij opdraagt aan zijn vriend en collega-rapper Moreno. Die zit in de cel omdat hij een 15-jarig meisje in de prostitutie gedwongen heeft.

Video: Youtube

“Rapper Moreno is een kinderverkrachter, die -onder meer- een 15-jarig meisje in de prostitutie heeft gedwongen, gedrogeerd heeft en de opbrengsten daarvan in zijn zak heeft gestoken. Een kinderverkrachter die anderen het mogelijk maakte om kinderen te verkrachten tegen betaling. Toen het meisje wanhopig de prostitutie probeerde te ontsnappen, heeft hij haar meermaals bedreigd met de dood om haar te kunnen blijven (laten) misbruiken. De man kreeg 5 jaar cel”, zo schrijft Demir op Facebook.

Demir stelt zich ernstig vragen bij het feit dat niemand de steun van Eddyani aan de veroordeelde rapper in vraag lijkt te stellen. “Gaan we dit soort mannetjes, als moeders, zussen, vaders en broers, een vrijgeleide blijven geven om kinderverkrachting goed te praten? Of gaan we de Ketnets -Ketnet godbetert!- van deze wereld vragen om dit soort boodschappen niet meer passief te ondersteunen?”

Ketnet is op de hoogte van de uithaal van Zuhal Demir en beraadt zich over de verdere stappen. Eddyani reikte vorig jaar inderdaad een Gouden K uit voor de zender, maar het zou niet gepland geweest zijn dat hij dat dit jaar zou herhalen.