Bokser valt agenten aan tijdens protest ‘gele hesjes’, Fransen reageren misnoegd

Tijdens protestacties van ‘gele hesjes’ in Parijs is op videobeelden te zien hoe een man de politie hardhandig te lijf gaat. Zelfs agenten mét wapenschild kunnen niet ontkomen aan de stevige uithalen. Intussen werd de man geïdentificeerd: het zou om een Franse professionele bokser gaan.

De achtste dag van de gele hesjes in Parijs bracht opnieuw heel wat chaos met zich mee: in verschillende steden kwam het tot confrontaties met de ordetroepen en in de Franse hoofdstad werden 34 mensen opgepakt. Toch is het vooral één man die met de aandacht ging lopen op sociale media. Op videobeelden is te zien hoe hij verschillende agenten hardhandig aanpakt.

Filmpjes gaan viraal

Al heel snel wordt duidelijk dat de man, gekleed in het zwart en zonder geel hesje, van aanpakken weet. Zonder aarzeling stapt hij op agenten af om ze welgemikte slagen te verkopen, wat later is ook te zien hoe hij een politieman neerduwt en schopt.

De filmpjes gingen ondertussen viraal in Frankrijk. Sommigen zagen er de humor wel van in en monteerden er de muziek uit de legendarische film ‘Rocky’ bij. Het gros van de Fransen reageert echter misnoegd en zijn geschokt door dergelijk geweld.

Professionele bokser

Het incident blijft niet zonder gevolgen. De Franse bond van hoofdcommissarissen liet via Twitter weten de man te hebben geïdentificeerd. Het blijkt om een professionele bokser te gaan die in 2000 Frans kampioen bij de lichtgewichten werd.

De boodschap van de politie is duidelijk: bokser of niet, de man zal op het matje worden geroepen voor zijn “laffe actie”.