Sint-Truiden doet het bijzonder goed dit seizoen en wil in Spanje een basis leggen voor een even sterke terugronde. De Kanaries verblijven van 5 tot 12 januari in San Pedro del Pinatar en oefenen tegen NAC (7/1) en Hoffenheim (11/1). Clubwatcher Pieter Vanlommel reist mee, zijn belevenissen met de Truienaren vindt u hier.