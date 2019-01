China verwacht vanaf 2030 negatieve bevolkingsgroei

China, het meest bevolkte land ter wereld met naar schatting 1,4 miljard inwoners, moet stilaan rekening houden met een bevolkingsafname. De volgende jaren zou het aantal Chinezen nog verder toenemen, tot een piek van 1,442 miljard in 2029, maar nadien gaat het snel bergaf, waarschuwt de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen (CASS). Er zullen dan minder mensen aan het werk zijn en meer ouderen die zorg nodig hebben. Het beleid moet zich daarop voorbereiden, klinkt het.

De afgelopen decennia kende de Chinese bevolking nog een stevige groei, ook na de invoering van het eenkindbeleid in 1979. Het CASS verwacht tegen 2029 een piek van 1,442 miljard Chinezen.

Maar nadien gaat het snel bergaf, zo blijkt uit de projectie. Tegen 2050 zouden de Chinezen nog met 1,36 miljard zijn en vijftien jaar later met 1,24 miljard of evenveel als in 1996.

Als het vruchtbaarheidscijfer per vrouw blijft zoals vandaag, dan zou het bevolkingsaantal zelfs al in 2027 gaan dalen. In 2065 zouden er dan evenveel Chinezen zijn als in 1990, blijkt uit het rapport.

De dalende trend is “onvermijdbaar” en dus moet het beleid zich snel voorbereiden, waarschuwt het CASS. Nu al stagneert het aantal mensen dat aan het werk is.